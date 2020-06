The Last of Us 2: ecco i tempi d'installazione del disco

Sebbene manchi ancora qualche ora alla data d'uscita ufficiale di The Last of Us Parte 2, sembrano essere stati in tanti nel corso della giornata di oggi i fortunati utenti che hanno ricevuto la propria copia del gioco. Grazie alle prime testimonianze possiamo scoprire quali saranno i tempi da attendere per completare l'installazione da disco.

Sembrerebbe infatti che dal momento dell'inserimento del disco nella console all'istante nel quale viene data la possibilità di avviare il gioco per la prima volta sia necessaria un'attesa di poco più di 20 minuti, alla quale vanno aggiunti i tempi di download del primo aggiornamento, il quale porta il titolo Naughty Dog alla versione 1.02 e ha un peso di circa 4GB. I tempi in questione sono stati registrati su una PlayStation 4 Pro e, come potete facilmente immaginare, possono variare non solo in base al modello di console in proprio possesso ma anche alla qualità dell'hard disk (chi monta un SSD, ad esempio, potrà giocare prima degli altri).

Se invece avete prenotato il gioco sul PlayStation Store nella sua versione digitale, potrete iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte di stasera, ovviamente dopo aver completato il download, che già include l'update.

Avete già dato un'occhiata al merchandise ufficiale di The Last of Us Parte 2?