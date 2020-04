The Last of Us 2 torna su Amazon, sconti e offerte per il preordine

Dopo essere stato rimosso nelle scorse settimane in seguito al rinvio, The Last of Us Parte 2 è ora nuovamente disponibile per il preordine su Amazon, oltretutto a prezzo scontato nella versione esclusiva con custodia Steelbook in regalo.

Amazon.it offre The Last of Us Parte 2 Edizione Esclusiva con custodia in metallo al prezzo di 64.99 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. La Steelbook Edition è disponibile esclusivamente presso questo rivenditore e non è reperibile altrove in Italia, dunque si tratta di una occasione unica per chiunque desideri avere questo tipo di custodia in aggiunta, a costo zero.

La data di uscita di The Last of Us Parte 2 è fissata per il 19 giugno 2020, Amazon garantisce la consegna al Day One salvo problemi dovuti all'attuale emergenza sanitaria, in ogni caso è probabile che la situazione possa notevolmente migliorare entro metà giugno, scongiurando ogni sorta di ritardo nelle consegne.

Naughty Dog ha pubblicato una lettera aperta alla community dichiarandosi estremamente dispiaciuta per i leak dei giorni scorsi e per gli spoiler emersi in rete, invitando il pubblico a non cedere alla lettura di anticipazioni per non rovinarsi l'esperienza. Noi di Everyeye.it abbiamo scelto di non rendere pubblici i dettagli emersi per rispetto dei giocatori, limitandoci a riportare fatti e avvenimenti per dovere di cronaca.