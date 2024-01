The Last of Us 2: tre momenti epici che non vediamo l'ora di rivivere nella Remastered

Il debutto di The Last Of Us Parte II Remastered su PlayStation 5< è atteso per il 19 gennaio 2024, carico di nuovi contenuti come ad esempio la modalità roguelike Senza Ritorno. Ma la riedizione del capolavoro Naughty Dog permette anche di rivivere nella sua interezza la celebre avventura vista nel 2020 su PS4.

Ecco dunque tre momenti epici di The Last of Us Parte II che non vediamo l'ora di rivivere nell'edizione rimasterizzata:

La morte di Joel

E' stato l'evento più discusso e controverso in assoluto quando la versione originale fece il suo esordio su PS4: Joel Miller, l'amato protagonista del primo The Last of Us (scopriamo a tal proposito tre curiosità su Joel di The Last of Us), va incontro a una morte prematura e brutale per mano di Abby Anderson durante le prime fasi dell'avventura. Ciò darà il via agli eventi veri e propri del secondo episodio della serie, con Ellie che intraprende un lungo viaggio verso Seattle alla ricerca dell'assassina di Joel, in modo così da compiere la sua vendetta. Una scena dall'impatto potentissimo, rimasta impressa nel cuore e nella mente degli appassionati.

La fuga dall'isola dei Serafiti

Una delle sequenze più intense dell'opera Naughty Dog vede Abby e Lev fuggire dall'isola dei Serafiti nel momento in cui il WLF attacca il covo della temibile setta. Ha così inizio una corsa disperata verso la salvezza nel frattempo che l'ambiente circostante viene messo a ferro e fuoco dai violenti scontri che coinvolgono i due schieramenti. Non mancano situazioni rocambolesche e combattimenti dall'alto tasso adrenalinico, in quella che si può considerare una delle fasi più intense e spettacolari di tutta la serie.

Lo scontro tra Ellie e Abby nel teatro

Il momento clou di The Last of Us Parte II è quando finalmente Ellie ed Abby si scontrano per la prima volta, all'interno del teatro di Seattle. Si tratta di una battaglia dura e cruenta, con le due donne che non si risparmiano minimamente dando così vita a un momento di pura tensione e coinvolgimento. Sarà difficile non riprovare le stesse forti emozioni nella Remastered.

Se interessati alla nuova versione, ecco come funziona l'upgrade da PS4 a The Last of Us Parte 2 Remastered e tutti i passaggi da seguire.