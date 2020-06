The Last of Us 2: il Treno dell'Hype è reale e fa tappa a Los Angeles!

Mentre milioni di appassionati attendono con impazienza l'uscita di The Last of Us Parte 2, lo sviluppatore di Naughty Dog Pete Ellis mostra divertito sui social il video di un treno di Los Angeles con carrozze tappezzate da gigantografie su Ellie e la sua prossima avventura in esclusiva PS4.

Nel raccontare la sua esperienza alla vista di questo "Treno dell'Hype" reale, il Game Designer della software house californiana ha manifestato tutta la sua sorpresa a chi lo segue su Twitter spiegando di aver notato il treno alla stazione di Santa Monica della Expo Line, una linea metrotranviaria che corre dalla città dove risiedono gli uffici di Naughty Dog al centro amministrativo "Downtown" di Los Angeles.

Il treno tappezzato di gigantografie sul kolossal post-apocalittico diretto da Neil Druckmann è però solo una delle tante iniziative lanciate da Sony per la campagna promozionale di lancio per l'esclusiva PlayStation 4: a Berlino, ad esempio, è apparso un gigantesco murales di Ellie mentre suona la chitarra. E che dire allora dell'insolita iniziativa delle carte di credito cinesi a tema The Last of Us?

Già che ci siamo, vi consigliamo di recuperare questo nuovo approfondimento su The Last of Us 2 raccontato nel dettaglio prima della recensione che troverete sulle pagine di Everyeye.it dal 12 giugno, con una settimana di anticipo rispetto all'uscita prevista per il 19 giugno su PlayStation 4 e PS4 PRO.