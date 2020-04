The Last of Us 2: i leak sono dovuti alla trama 'troppo divisiva e di sinistra'?

In base alle informazioni condivise da SausageRoll attingendo da una sedicente fonte anonima interna a Naughty Dog, gli ultimi video leak di The Last of Us Parte 2 proverrebbero da sviluppatori contrari alla natura divisiva della trama e al suo messaggio ritenuto troppo liberale o "di sinistra".

Secondo quanto riferito dall'anonimo informatore di SausageRoll, infatti, "molte persone sarebbero d'accordo con me nell'affermare che questo è stato uno dei peggiori progetti su cui si è mai dovuto lavorare, e non solo perchè non si è d'accordo con la trama. Alcuni membri del team di sviluppo sono cristiani e non devono essere necessariamente d'accordo con il 'messaggio' condiviso dal gioco".

La fonte citata dalla redazione della testata australiana riprende inoltre le voci di corridoio legate alle difficoltà affrontate nell'ambiente lavorativo interno a Naughty Dog per riferire che "il team è molto diviso sul gioco e il solo esprimere le proprie preoccupazioni sulla storia sconvolge alcune persone che lanciano accuse di chiusura mentale, di essere fobici e assurdità simili. C'è chi ha dovuto mordersi letteralmente la lingua nel timore di perdere il proprio lavoro o di mettere a repentaglio la propria carriera".

A chi ci segue ricordiamo inoltre che è arrivato il commento degli sviluppatori agli spoiler di The Last of Us Parte 2, mentre in rete continua a tenere banco il dibattito sui rumor che indicano come fonte dei leak un non meglio precisato dipendente infuriato con Naughty Dog. L'unica certezza in questo mare di indiscrezioni è rappresentata dalla nuova data di lancio di The Last of Us 2, fissata per il 19 giugno in esclusiva su PS4.