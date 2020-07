The Last Of Us 2: dove si trova la cassaforte della Farmacia?

Durante il Giorno 2 di The Last Of Us Parte 2 si trova una seconda cassaforte, situata molto più avanti nel capitolo, dopo aver incontrato molti Serafiti, tra cui il gigante con il martello che avevamo ammirato durante uno dei trailer del gioco.

Dopo esservi scontrati con lui, infatti, procedendo lungo la vostra strada arriverete su un tetto: scendete e vicino a voi, sulla sinistra, dovreste vedere un muro in rovina che nasconde delle scale. Salite e noterete davanti a voi l’insegna bianca della farmacia Weston. Entrate nella farmacia, aggirate il bancone e vicino al registratore di cassa troverete una nota, che oltre a darvi qualche indicazione sui Serafiti dal punto di vista di altri sopravvissuti, vi indicherà il codice della cassaforte, che è 38-55-23.

La cassaforte si trova nella stanza subito dietro di voi, che però è irrimediabilmente bloccata: per ovviare al problema dovrete attraversare sdraiandovi un piccolo buco nel muro, in realtà non facilissimo da notare poiché collocata tra due grossi scaffali. Entrati nella stanza troverete la cassaforte, che contiene un kit medico, utilissime frecce esplosive e alcuni integratori.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per trovare la combinazione della cassaforte del garage, contenente una fondina per le armi di Ellie, e la guida per trovare il codice della porta dei tunnel. Non dimenticate inoltre di consultare i nostri consigli per iniziare The Last Of Us Parte 2, privi di spoiler sulla trama.