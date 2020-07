The Last Of Us 2: dove trovare la cassaforte dell'appartamento di Julia

La quarta cassaforte che è possibile incontrare nei panni di Abby in The Last Of Us Parte 2 si trova durante il Giorno 2 dell’avventura della ragazza, più precisamente nel capitolo La Scorciatoia.

In particolare, durante il vostro viaggio insieme a Lev attraverso i quartieri di Seattle vi troverete su una superstrada sopraelevata, la quale si interrompe bruscamente nei pressi di un paio di automobili abbandonate. Voltandovi a sinistra noterete un balcone di un edificio residenziale sul quale potete saltare: fatelo ed entrate nell’appartamento attraverso la finestra. Su un piccolo tavolo è presente una lavagna, con alcuni disegni a pennarello che raffigurano mappe del condominio e i nomi degli occupanti degli appartamenti. Sullo stesso tavolo è presente un messaggio che riporta una conversazione tra Sam e Julia, due vicini di casa, in cui il primo fa riferimento al codice della cassaforte come il numero del suo appartamento seguito da quello di Julia.

Per trovare la combinazione dovrete uscire sul pianerottolo del piano e controllare i nomi sui campanelli per trovare i numeri che vi servono, aiutandovi con le mappe disegnate sulla lavagna: in particolare, Sam è riportato come S. Howels e il numero del suo appartamento è il 302, mentre Julia è J. Kennedy e il suo appartamento è il 304. Dunque, il codice definitivo è 30-23-04. Per trovare la cassaforte non dovrete fare altro che tornare nell’appartamento iniziale ed entrare nella camera da letto, per poi raccogliere le risorse, munizioni e parti di armi che troverete.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la guida per trovare la combinazione della cassaforte del camper, la prima che si incontra nei panni di Abby, e la guida per trovare il codice della cassaforte della farmacia, l’ultima lungo il percorso di Ellie.