The Last Of Us 2: dove trovare il codice della cassaforte del camper

La ricerca delle casseforti di The Last Of Us Parte 2 non si interrompe con il cambio di protagonista, da Ellie ad Abby, poiché anche con quest’ultima potrete trovare numerosi segreti nascosti lungo il percorso.

La cassaforte di cui parliamo in questa guida, la prima che è possibile incontrare con Abby, si trova durante il Giorno 1, nel capitolo A Piedi. Proseguendo dopo aver superato l’enigma della barca nell’hangar dove resterete bloccati insieme a Mel, noterete una roulotte malandata vicino a un basso edificio. All’interno della roulotte troverete un messaggio che indicherà l’esistenza della cassaforte, e come indizio per trovare la combinazione che la apre suggerisce una non meglio precisata Grande Vittoria. Per capire di cosa si tratta dovrete osservare la bacheca di sughero all’interno del camper, sulla quale è appeso un biglietto della lotteria con una serie di numeri cerchiati: 17-38-07.

Per trovare la cassaforte, non dovrete fare altro che uscire dalla roulotte e proseguire in direzione dell’edificio di fronte a voi, seguendo i vostri compagni di viaggio. Una volta superata l’apertura nella recinzione sulla sinistra dell’edificio voltatevi verso destra, e noterete un piccolo passaggio nel muro. Attraversatelo premendo X e troverete la cassaforte ad attendervi, insieme ad alcune risorse e munizioni. Questa è una cassaforte che non dovete assolutamente mancare, poiché contiene la pistola da caccia, fondamentale per sbloccare i trofei Maestria Bellica (che vi richiede di potenziare al massimo tutte le armi del gioco) e Alto Calibro (per il quale è invece necessario recuperare tutte le armi).

