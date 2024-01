The Last of Us 2: Troy Baker sapeva dall'inizio che molti fan si sarebbero arrabbiati

Mancano ormai pochi giorni alla pubblicazione di The Last of Us Parte II Remastered, e Naughty Dog ci rigetta nuovamente nel cupo mondo di Joel ed Ellie. La software house di Sony ha recentemente pubblicato il making of di The Last of Us Parte II, all'interno del quale ci sono i contributi di chi ha preso parte alla realizzazione del gioco.

Attenzione: prima di proseguire nella lettura, ci teniamo ad avvisarvi che all'interno dell'articolo sono presenti grossi spoiler sulla trama di The Last of Us Parte II.

Il filmato in questione include anche l'intervento di Troy Baker, noto attore spesso impegnato nell'industria dei videogiochi e che nella serie di Naughty Dog veste i panni di Joel Miller. Nonostante la scelta di non fare riferimenti espliciti, le sue dichiarazioni, antecedenti alla pubblicazione originale di The Last of Us Parte II, sono legate ad una scena che i fan del franchise non potranno mai cancellare dalla propria memoria.

Facciamo ovviamente riferimento alla sequenza in cui Joel viene prima massacrato e torturato ed infine ucciso con una mazza da golf da Abbie, il tutto di fronte agli occhi di una Ellie sotto shock. Comprensibilmente, Baker si era già fatto un'idea di quello che sarebbe stato il feedback dell'utenza, o almeno di parte di essa: "Farai arrabbiare un bel po' di persone", dice fra sé e sé l'attore all'interno del making of.

A pochi giorni dall'arrivo, fissato al 19 gennaio su PS5, sono stati svelati i nuovi Trofei di The Last of Us Parte II Remastered legati alla modalità Senza Ritorno.