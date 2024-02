The Last of Us 2 e i turni infiniti: 'Vogliamo eliminare il crunch', promette Druckmann

Oltre alla toccante testimonianza di Laura Bailey sulle minacce di morte per TLOU 2, il documentario sullo sviluppo del kolossal Sony fa da sfondo a delle nuove e importanti dichiarazioni di Neil Druckmann e degli esponenti di Naughty Dog in merito alla spinosa questione del ricorso al crunch.

Consapevoli delle numerose dichiarazioni rese da ex dipendenti dei 'cagnacci' sui crunch estenuanti nello sviluppo di The Last of Us Parte 2 raccontati alla stampa di settore o sui social sia in forma anonima che pubblica, i vertici di Naughty Dog si sono alternati a schermo per fornire un chiarimento e offrire delle delucidazioni sugli interventi compiuti per evitare il ripetersi di questi fenomeni.

La Game Designer Emilia Schatz, ad esempio, spiega che "mi sto rendendo conto che non riesco più a fare lunghi periodi di straordinari come in passato. Non posso mettere tutto quello che ho in questi giochi come invece ho potuto fare quando sono arrivata qui".

Anche il co-direttore Anthony Newman, conferma (seppure in maniera indiretta) il ricorso al crunch ricordando come "la società ha offerto cene gratuite ai dipendenti perchè sapevamo che le persone, probabilmente, avrebbero voluto lavorare fino a tardi". Ben più diretto è invece Neil Druckmann che, in chiusura del documentario, ammette che "l'obiettivo di Naughty Dog è quello di eliminare il crunch".

Sulla falsariga delle dichiarazioni dell'ideatore di The Last of Us troviamo anche le frasi con cui Patrick Goss, il responsabile del Controllo Qualità di Naughty Dog, sostiene che "quando assumiamo del personale diciamo loro che abbiamo questa reputazione di 'studio che ricorre al crunch', ma è un qualcosa che non vogliamo. Ed è qualcosa che non faremo più".

Sempre nel documentario Grounded II: Making The Last of Us Part 2, numerosi dipendenti di Naughty Dog riflettono sulla nuova cultura della sussidiaria dei PlayStation Studios e si dicono soddisfatti degli interventi compiuti dai dirigenti dei 'cagnacci', come il potenziamento del Reparto di Produzione e il ricorso al lavoro ibrido (in remoto e in presenza) per evitare lunghi periodi di straordinari che, a volte, hanno effetti debilitanti.