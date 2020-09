The Last of Us 2: ultime ore per riscattare temi e avatar gratis su PS4

Le iniziative promozionali organizzate da Sony e Naughty Dog per il TLOU Day 2020 stanno per concludersi. A chi ci segue, ricordiamo infatti che mancano poche ore al termine dell'offerta che consente agli appassionati di scaricare i temi e avatar gratis di The Last of Us Parte 2 su PS4.

Fino alle ore 23:59 di oggi, lunedì 28 settembre, i fan dell'epopea post-apocalittica di Neil Druckmann potranno riscattare in maniera completamente gratuita tutte le personalizzazioni a tema TLOU 2 per la dashboard di PlayStation 4 e l'immagine pubblica del proprio profilo.

Oltre al già annunciato Tema Spiaggia di TLOU 2 gratis, l'edizione 2020 dell'ormai ex Outbreak Day consente agli appassionati di accedere liberamente a questa serie di contenuti:

Tema Auto in fiamme

Yara Avatar

Lev Avatar

Ellie Avatar 3

Mysterious Woman Avatar

Ellie Avatar 4

Jesse Avatar

Ellie Avatar 2

Dina Avatar

Ellie Avatar

Emily Avatar

Ellie Theme

Ellie Avatar Pack

Stop Sign Theme

In calce alla notizia trovate il link alla pagina del PlayStation Store da cui potete riscattare questi contenuti prima che ritornino a pagamento a partire dalla mezzanotte di quest'oggi. Qualora ve li foste persi, eccovi i nostri approfondimenti sulle novità del TLOU Day 2020 e le ultime dichiarazioni condivise da Druckmann sul multiplayer di The Last of Us 2.