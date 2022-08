The Last of Us 2 è 'uno dei migliori videogiochi di sempre', dicono i registi di Avengers

Pubblicato nel giugno del 2020 su PlayStation 4, The Last of Us Parte II viene considerato da critica e pubblico uno delle migliori esclusive Sony, ed a quanto pare hanno anche due fan d'eccezione: trattasi dei fratelli Anthony e Joe Russo, registi del blockbuster cinematografico Avengers Endgame.

La rivelazione arriva nel corso di un video registrato da IGN.com, dove ai Russo vengono mostrate alcune sequenze d'inseguimento tratte da alcuni dei più popolari videogiochi degli ultimi anni. Nel video i due registi commento regia ed impatto di vari giochi quali It Takes Two, Resident Evil Village e Crash Bandicoot 4 It's About Time, ma è il kolossal di Naughty Dog a lasciarli maggiormente impressionati. Anzi, Joe Russo esordisce definendo The Last of Us Parte II come "uno dei più grandi videogiochi mai realizzati".

E non finisce qui, dato che l'autore si spinge ancora oltre ritenendo che il lavoro svolto con le inquadrature sarebbe "degno di un lavoro di Steven Spielberg". I Russo sono rimasti molto colpiti anche dalla sequenza tratta da Uncharted 4 Fine di un Ladro, altra amata opera di Naughty Dog, con lo stesso Joe che considera la serie "uno dei migliori franchise action di tutti i tempi", paragonandolo anche ai film di James Bond. Insomma, sembra proprio che i Russo siano grandi fan dello studio californiano.

Ricordiamo che The Last of Us Parte 2 ha ottenuto oltre 300 premi GOTY, rivelandosi il primo gioco della storia a raggiungere un simile, incredibile traguardo. Il director Neil Druckmann ha inoltre confermato che The Last of Us Parte 2 ha venduto oltre 10 milioni di copie dal lancio.