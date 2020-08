The Last of Us 2: l'update con la Modalità Realismo è disponibile su PS4

I rappresentanti di Sony e Naughty Dog ci ricordano che da oggi, 13 agosto, è finalmente possibile scaricare gratis l'aggiornamento di The Last of Us 2 che porta il capolavoro di Neil Druckmann alla versione 1.05 introducendo la Modalità Realismo e tantissime altre novità.

L'ultimo update con la Modalità Realismo di The Last of Us Parte 2 porta in dote tutta una serie di modificatori e di opzioni per customizzare la grafica, l'esperienza ludica e i contenuti del kolossal in esclusiva su PS4. Con la Grounded Mode che rende ancora più difficoltosa la sfida da affrontare nella storia di TLOU 2 fa poi il suo ingresso anche la Morte Permanente, un'opzione che obbliga gli appassionati a ponderare con attenzione ogni singola azione compiuta ingame per evitare la morte del proprio alter-ego e, con essa, il definitivo Game Over.

Nei circa 570MB di spazio occupato dall'aggiornamento 1.05 di The Last of Us 2 troviamo anche diversi modificatori da attivare una volta completato il gioco accedendo al menù Extra:

Mondo speculare

Morte speculare

Moviola

Modalità velocità proiettili

Munizioni infinite

Creazione infinita

Robustezza armi mischia infinita

Raggio modalità ascolto infinito

Colpo mortale

Tocco mortale

Audio 8-bit

Audio 4-bit

Audio Elio

Audio Xeno

Sempre grazie all'update con la Modalità Realismo assistiamo all'introduzione di una pletora di opzioni e miglioramenti generali, con parametri da regolare, attivare e disattivare a proprio piacimento:

I salvataggi includono il tempo di gioco fino ai secondi

Opzione di modifica della grana in stile pellicola

Opzione per la disattivazione della modalità ascolto

Opzione di mira con funzione di sensibilità al movimento

Opzione per l’interfaccia del lancio a parabola

Opzione per l’accelerazione di mira

Opzione per la potenza di mira

Maggiore accessibilità per l’incontro "Epicentro", la lista collezionabili, la modalità ascolto migliorata per i collezionabili e le sezioni con le funi

Per un approfondimento ulteriore sulle sorprese riservate da questo importante aggiornamento, vi consigliamo di leggere questo nostro speciale sulle novità dell'update di The Last of Us 2 con la Modalità Realismo.