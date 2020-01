The Last of Us 2 uscirà su PC? Naughty Dog cerca personale esperti in DirectX 12 e Vulkan

La nuova posizione lavorativa aperta da Naughty Dog sembra suggerire l'arrivo di The Last of Us Parte 2 su PC. Dalle pagine del proprio profilo LinkedIn, la software house californiana spiega infatti di essere alla ricerca di un programmatore specializzato in API grafiche su ambiente PC come DirectX 12 e Vulkan.

L'azienda di Santa Monica invita tutti coloro che desiderano e entrare a far parte della famiglia di Naughty Dog a sottoporre la propria candidatura come Graphics Programmer che dovrà impegnarsi, citiamo testualmente, a "sviluppare e implementare tecniche di rendering nuove ed esistenti per il nostro prossimo videogioco, The Last of Us Parte 2".

Ad alimentare i rumor sull'arrivo di The Last of Us 2 su PC (e sullo sviluppo della versione nextgen per PS5) non è quindi solo l'esperienza pregressa richiesta ai candidati programmatori in ambito PC con le API DirectX 12 e Vulkan (così come con le architetture GCN di AMD e CUDA di NVIDIA), ma anche il riferimento più o meno diretto alle nuove tecniche di rendering che verranno implementate nel motore grafico dell'ultima epopea post-apocalittica di Ellie.

In attesa di ricevere un commento a tal proposito da parte di Naughty Dog, vi ricordiamo che The Last of Us è stato votato come videogioco del decennio dalla community PlayStation, un riconoscimento che ha spinto Neil Druckmann a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato e chi, ovviamente, segue con passione le gesta di Joel ed Ellie. Tutto ciò, mentre in rete continuano a rimbalzare le voci di corridoio che vorrebbero Sony impegnata a portare Dreams e Horizon Zero Dawn su PC.