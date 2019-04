The Last of Us 2 uscirà anche su PS5? L'ultima scena è stata girata...

Neil Druckmann, Game Director di The Last of Us 2, ha pubblicato su Twitter una pagina dell'ultima scena del copione del gioco, con scritto semplicemente "The End", aggiungendo che il finale è stato girato proprio nelle scorse ore...

Ovviamente non ci sono altre informazioni in merito, l'unica certezza è che la scena finale di The Last Of Us Parte 2 è stata girata e registrata e probabilmente presto passerà al montaggio per essere inserita nel gioco, il cui sviluppo sembra avviarsi a piccoli passi verso la sua naturale conclusione.

Quando uscirà The Last of Us 2? Difficile dirlo, anche in virtù delle dichiarazioni di Mark Cerny che ha parlato di una transizione soft tra PS4 e PS5, con alcuni titoli di attuale generazione che abbracceranno entrambe le piattaforme. Tra questi rientrano probabilmente Death Stranding e Ghost of Tsushima, e sono in molti a pensare che anche il gioco Naughty Dog possa uscire su tute e due le console Sony.

Non ci resta che attendere per saperne di più, probabilmente maggiori dettagli su The Last of Us Parte 2 verranno svelati nei prossimi mesi, quasi certamente prima della fine dell'anno.