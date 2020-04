The Last of Us 2 potrebbe uscire il 29 maggio solo in digitale? Parla Neil Druckmann

Il rinvio di The Last of Us Parte 2 è stato confermato la scorsa settimana come un fulmine a ciel sereno, il gioco inizialmente previsto per il 29 maggio è stato ora rimandato a data da destinarsi. Naughty Dog potrebbe pubblicarlo solo in digitale e farlo uscire comunque alla fine del prossimo mese? Neil Druckmann prova a fare chiarezza.

Come ripetuto più volte lo sviluppo di The Last of Us 2 procede bene ma è purtroppo rallentato dallo Smart Working, inoltre problemi logistici impediscono di stampare e distribuire le copie fisiche ai rivenditori in tempo per la data di lancio originale, da qui la decisione di rinviare l'uscita a momenti migliori.

La versione digitale del gioco potrebbe regolarmente essere pubblicata sul PlayStation Store rispettando il day one originale? Questo è quello che sperano in molti e a tal proposito si è espresso Neil Druckmann, non lasciando però troppi spiragli positivi in tal senso: "Non abbiamo ancora preso una decisione per un lancio digitale a maggio... stiamo verificando... ma non sappiamo se sia una strada effettivamente percorribile. Vogliamo lanciare il nostro gioco a livello globale, stiamo valutando se e quando possiamo avviare la distribuzione delle copie fisiche, se l'infrastruttura di rete funziona senza rallentamenti in tutti i paesi... preferiamo aspettare ed essere chiari con il nostro pubblico, vogliamo che tutti possano giocare a The Last of Us 2 dallo stesso giorno. Stiamo valutando varie ipotesi comunque per cercare di raggiungere tutti i fan nel minor tempo possibile ma servirà tempo, la situazione internazionale cambia giorno dopo giorno."

Come detto, in ogni caso preservare la salute dei lavoratori di Naughty Dog resta la priorità assoluta, la nuova data di uscita di TLOU2 verrà comunicato non appena lo studio e il publisher avranno preso una decisione in merito. Lo sapevate? Anche Ellie e Joel hanno commentato il rinvio di The Last of Us 2!