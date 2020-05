The Last of Us 2: gli utenti che criticano il gioco hanno uno scopo ben preciso

Negli ultimi tempi avrete quasi sicuramente notato come The Last of Us Parte 2, l'attesissima esclusiva PlayStation 4, si sia fatta un bel po' di nemici a causa del personaggio di Ellie.

Come spesso avviene sul web, piccoli ma rumorosi gruppi di utenti hanno fatto la voce grossa esprimendo il proprio dissenso verso il personaggio di Ellie, incredibilmente ben caratterizzato ma al tempo stesso distante dai canoni ai quali siamo stati abituati negli anni. La giovane ragazza non è stata attaccata per le sue preferenze sessuali, ma anche per la sua fisicità: Ellie non è una bomba sexy e come abbiamo potuto vedere già nei primissimi trailer del gioco possiede un fisico muscoloso e con poche forme. Tutto ciò sembra non andare a genio a quello che secondo un articolo di Gamesindustry potrebbe essere paragonato ad una sorta di "racket di protezione". Sì, perché queste accuse non mirano semplicemente a colpire il publisher o gli sviluppatori (ricordiamo le minacce di morte a Neil Druckmann, game director di TLOU2) ma anche a creare dei precedenti con lo scopo di scoraggiare in futuro un approccio del genere al mondo dei videogiochi, tipico solitamente dei soli team indipendenti.

Fortunatamente il messaggio che in questi giorni Naughty Dog sta lanciando è più che positivo e mostra come software house abituate a lavorare in un certo modo non si lasceranno colpire da questa fetta di utenza particolarmente fastidiosa.