The Last of Us 2: la verticalità del gameplay in una sequenza con protagonista Ellie

Sulla pagina Twitter di Naughty Dog è appena apparsa una breve sequenza di gameplay di The Last of Us Parte 2 che il team di sviluppo ha voluto utilizzare per mettere in bella mostra alcune delle novità che riguardano le meccaniche di gioco.

Nello specifico, il filmato di gameplay vuole evidenziare come in The Last of Us Parte 2 ogni area sia stata creata intorno alle abilità di Ellie, la quale può scavalcare numerosi ostacoli e aggrapparsi su diverse sporgenze permettendo così di muoversi anche in verticale e di esplorare più liberamente gli ambienti di gioco. Nel video in questione possiamo vedere la giovane protagonista in un'area innevata mentre è intenta ad arrampicarsi su quello che rimane di un autotrasportatore, così da raggiungere il secondo piano di una struttura, altrimenti inaccessibile. Stando a quanto scritto nel post dagli sviluppatori, dovremmo avvertire un aumento dell'agilità di Ellie anche nelle fasi di combattimento ed è possibile che nei prossimi giorni assisteremo ad un nuovo filmato che ci mostrerà un altro esempio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che secondo Jason Schreier The Last of Us 2 arriverà in ritardo e non riuscirà quindi a rispettare la sua nuova data d'uscita fissata al prossimo 29 maggio 2020.