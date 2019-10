The Last of Us 2: il viaggio di Ellie sarà 'guidato dall'amore', rivela Naughty Dog

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Official PlayStation Magazine, la sceneggiatrice di Naughty Dog, Halley Gross, ha approfondito gli aspetti legati alla storia di The Last of Us 2 per illustrare gli effetti prodotti sul gameplay e sulla trama dal rapporto tra Ellie e Dina.

L'autrice che affianca Neil Druckmann nella stesura del canovaccio narrativo di TLOU 2 spiega infatti che il rapporto di Ellie con Dina "influenzerà profondamente il modo in cui Ellie andrà a interagire con il resto del mondo. Ovviamente il profondo trauma vissuto da Ellie avrà un impatto notevole su di lei e su come si rapporterà con gli altri per tutta la durata della storia. Certo, Ellie giurerà vendetta ma in sostanza è l'amore che la guiderà nel suo cammino di giustizia, l'amore che prova per Joel, Dina e quei pochi momenti di tranquillità vissuti in precedenza".

Come testimoniato dal video della trasformazione di Ellie, la protagonista di The Last of Us Parte 2 sarà segnata da ferite e cicatrici emotive (e non solo) che si rifletteranno sull'intera avventura: a tal proposito, Gross preferisce non cadere in fastidiosi spoiler ma aggiunge solamente che "le persone che la circondano faranno del loro meglio per sostenerla. Ciò che stiamo davvero cercando di fare è sfidare Ellie per vedere quale tipo persona possa diventare crescendo in un ambiente così ostile. Quindi sì, amiamo Ellie e siamo entusiasti di vederla crescere, ma non la accompagneremo nel suo viaggio con lo scopo di coccolarla o di proteggerla dall'inferno che la circonda".

Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che The Last of Us 2 è previsto in uscita per il 21 febbraio del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro.