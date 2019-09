The Last of Us 2: la Video Anteprima della demo con tanto di gameplay in 4K

Come vi avevamo promesso, alle 17:00 in punto abbiamo pubblicato l'attesa l'anteprima di The Last of Us Part 2 del nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di trascorrere ben tre ore con il gioco durante un Media Event svoltosi in quel di Los Angeles.

Il coverage di Everyeye, chiaramente, non termina con l'articolo. Abbiamo preparato per voi anche un'imperdibile Video Anteprima, con tanto di gameplay registrato nella magnificenza del 4K su PlayStation 4 Pro. Il filmato mette in evidenza le numerose novità di gameplay messe a punto dai ragazzi di Naughty Dog. Il sistema di crafting, ad esempio, è stato approfondito, e permette ora di fabbricare anche silenziatori improvvisati, trappole ad innesco e frecce da utilizzare per liberarsi silenziosamente dei nemici dalla distanza. Pure l'Intelligenza Artificiale è stata notevolmente sviluppata: adesso i nemici sono più consapevoli e determinati, avanzano con circospezione, comunicano tra loro e si affidano ai cani che fiutano l'odore di Ellie.

A sorreggere il promettente gameplay, ci pensa inoltre un racconto dalle tematiche forti e coraggiose, che sonda i risvolti psicologici di una vendetta feroce, oltre alla ragioni che l'hanno innescata. Non conosciamo le strade che verranno intraprese dalla trama, ma questo primo contatto con The Last of Us Part 2 ha già messo in evidenza una regia inimitabile e una recitazione digitale poderosa. Ne saprete di più guardando la Video Anteprima in cima alla notizia, buona visione! Dopodiché, non dimenticate di dare un'occhiata alle differenti edizioni di The Last of Us Part 2, che arriveranno sul mercato il 21 febbraio 2020.