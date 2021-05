The Last of Us 2: il video oltre i confini della mappa svela i segreti del kolossal PS4

Quali segreti si celano dietro la telecamera e oltre i confini della mappa di The Last of Us 2? Nel nuovo video della ormai celebre serie Boundary Break, lo youtuber Shesez prova a darvi risposta per soddisfare la curiosità dei milioni di appassionati della saga di Naughty Dog.

Dopo essere andato a caccia di easter egg in Uncharted 4 ed aver svelato i misteri di Animal Crossing New Horizons, il creatore di contenuti si immerge nelle atmosfere dell'ultima avventura vissuta dai giocatori di TLOU 2 spostandosi liberamente nello scenario.

Per riuscire nell'impresa, Shesez ha sfruttato un exploit che gli ha consentito di sganciare l'inquadratura dalla telecamera in terza persona e da quella preimpostata delle scene in cinematica. L'ultima puntata di Boundary Break apre così una finestra sull'ampio universo interattivo che si nasconde dietro la telecamera di The Last of Us 2, sia nelle fasi di gameplay che nelle scene dei menù e delle sequenze in-engine.

Tra personaggi senza braccia, strutture architettoniche e vegetazione low poly, modelli poligonali con texture mancanti e "cubi magici" utilizzati per ricreare l'effetto in lontananza di una fittizia fonte d'illuminazione, Shesez elogia il monumentale lavoro svolto da Naughty Dog per spremere al massimo l'hardware di PS4. Pur mostrando il fianco agli inevitabili spoiler sulle ambientazioni della campagna principale e su alcuni degli eventi più rappresentativi del titolo, il filmato di Shesez è infatti un eccezionale documento che contribuisce a fare chiarezza sui numerosi trucchi escogitati dal team al seguito di Neil Druckmann per ottimizzarne il comparto grafico nelle diverse situazioni di gioco.

Già che ci siamo, avete già letto l'analisi di The Last of Us 2 in cui Microsoft incensa il kolossal PS4, con le considerazioni della casa di Redmond trapelate dai documenti della causa Apple vs Epic?