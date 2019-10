The Last of Us 2: un video di Naughty Dog mostra la trasformazione di Ellie

Nel nuovo filmato realizzato dagli autori di Naughty Dog per festeggiare l'approdo di The Last of Us Remastered su PS Plus, la giovane e impaurita Ellie del primo atto della loro saga post-apocalittica si trasforma nella rabbiosa guerriera che interpreteremo nell'universo a tinte oscure di The Last of Us Parte 2.

L'animazione realizzata dagli sviluppatori californiani non si limita a mostrarci gli inevitabili cambiamenti che avvengono nel viso e nel corpo di Ellie nei cinque anni che intercorrono tra il primo e il secondo capitolo della sua odissea contro gli Infetti ma, al contrario, li contestualizza all'interno della trama attraverso delle righe di dialogo che ne accompagnano la trasformazione per "giustificarne" l'atteggiamento rabbioso e brutale assunto con gli ultimi gameplay.

Il lancio di The Last of Us Parte 2 è previsto per il 21 febbraio del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro: nei mesi che ci dividono dall'uscita del kolossal di Naughty Dog, tutto ci lascia credere che assisteremo a nuove presentazioni come quella offertaci da Sony durante lo State of Play di fine settembre.

In attesa di scoprire che cosa hanno ancora in serbo per noi gli autori capitanati da Neil Druckmann per aiutarci a ingannare l'attesa per il lancio di TLOU 2, vi rimandiamo al nostro approfondimento su mani, ferite e occhi di Ellie propostoci da Giuseppe Arace dopo aver studiato nel dettaglio ogni singola scena con protagonista Ellie dell'ultimo video gameplay.