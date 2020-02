The Last of Us 2: video sulla personalizzazione delle armi, restock Ellie Edition da oggi

Una brevissima clip di The Last of Us Parte 2 diffusa su Twitter mostra alcuni aspetti legati alla personalizzazione delle armi ed agli upgrade dell'inventario. Inoltre a partire da oggi Naughty Dog

Il video prende in esame il fucile e la pistola, nel primo caso una volta sul banco sarà possibile migliorarne vari aspetti come la capacità del caricatore, il mirino, la potenza di fuoco e la stabilità. Per quanto riguarda la pistola sembra che le opzioni includano velocità di ricarica, precisione di tiro e le stesse opzioni già presenti anche per i fucili.

The Last of Us 2 Ellie Edition

Novità anche per quanto riguarda la Ellie Edition di The Last of Us Parte 2, andata sold-out lo scorso autunno pochi minuti dopo l'apertura dei preordini. Naughty Dog ha promesso nuove scorte e a partire dalle 15:00 (ora italiana) del 13 febbraio sarà nuovamente possibile prenotare questa edizione presso alcuni rivenditori selezionati, vi aggiorneremo più tardi non appena capiremo la disponibilità per il mercato italiano.

Ieri è stata presentata anche la statua di Ellie con il machete prodotto da Dark Horse e in arrivo a marzo, ricordiamo che The Last of Us Parte 2 uscirà il 29 maggio 2020 su PS4 e PS4 PRO, Naughty Dog ha totalmente escluso l'arrivo di TLOU 2 su PC o altre piattaforme non Sony.