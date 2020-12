The Last Of Us 2 vince il GOTY ed è in vendita al prezzo scontato di 39.99 euro!

Durante i Game Awards abbiamo assistito al trionfo di The Last Of Us Parte 2 premiato con il GOTY e per l'occasione il gioco è ora in vendita a prezzo scontatissimo presso tutti i principali rivenditori italiani.

The Last Of Us 2 costa 39.99 euro su Amazon (link tracciato), stesso prezzo da Mediaworld e 39.98 euro da GameStopZing, il prezzo è dunque allineato presso le principali catene del nostro paese, mentre la versione digitale sul PlayStation Store viene venduta a 69,99 euro.

Si tratta certamente di una bella occasione per regalare o regalarsi il miglior videogioco del 2020, premiato sulle nostre pagine con il massimo dei voti, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Last Of Us Parte 2: "The Last of Us, Parte Seconda. Anche la scelta del titolo lascia un indizio sottile sulla strada che Naughty Dog decide di percorrere con la sua produzione migliore. Ovvero quella di inscenare un racconto intrecciato col primo capitolo, mettendoci di fronte alla sua naturale e inevitabile prosecuzione. The Last of Us Part II è un monumento al gaming e al contempo un miracolo produttivo, a cui tocca la stessa sorte del suo predecessore. Ovvero quella di chiudere una generazione facendole raggiungere il suo apice, di immortalarla in un ricordo prezioso e dolente: affilato come una lama, e inestimabile come una lacrima."