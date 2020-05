The Last of Us 2 vs Ghost of Tsushima: chi vince sui social?

Dopo la messa in onda dello State of Play dedicato a The Last Of Us Parte 2, l'insider Benji-Sales ha voluto fare un confronto con la trasmissione di Ghost of Tsushima andata in onda a inizio maggio, per capire quale dei due titoli sia stato maggiormente seguito sui social network.

The Last Of Us Parte 2 ha generato sui social numeri inferiori rispetto a quelli del già citato Ghost of Tsushima ma anche di altri giochi Sony come God of War e Marvel's Spider-Man, questi ultimi due in assoluto i più chiacchierati per quanto riguarda le esclusive PlayStation.

Lo State of Play di Ghost of Tsushima avrebbe coinvolto oltre 180.000 giocatori mentre nel caso di The Last Of Us 2 il numero dei commentatori attivi sarebbe pari a circa 98.000 persone in contemporanea. Queste cifre non devono però trarre in inganno, come spiegato dallo stesso insider, dal momento che molti giocatori potrebbero aver deciso di ignorare la trasmissione per evitare spoiler e anticipazioni dopo i leak emersi a fine aprile.

Da notare come i dati non siano relativi agli spettatori della trasmissione bensì solamente alle attività ed al coinvolgimento sui social media. Lo State of Play di Ghost of Tsushima è il più visto di sempre con 1.3 milioni di spettatori e oltre quattro milioni di visualizzazioni per il gameplay ufficiale su YouTube.

Benji-Sales in ogni caso si aspetta vendite altissime per The Last Of Us Parte 2 ed ha lodato il lavoro di Naughty Dog in fase di comunicazione e presentazione del progetto.