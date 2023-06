The Last of Us 2 vs Red Dead Redemption 2: qual è il migliore?

Sono in assoluto due tra i migliori giochi della generazione PS4 e Xbox One, parliamo naturalmente di The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog e Red Dead Redemption II di Rockstar Games. Due titoli che fanno della narrazione il loro punto di forza, unita ad un gameplay di alto profilo e una cura maniacale per i dettagli.

Sebbene sia molto difficile stabilire quale sia il gioco migliore tra RDR2 e The Last of Us 2, abbiamo provato a stilare una lista di pregi e difetti di entrambi i giochi, lasciando a voi la scelta finale. Fateci sapere qual è il vostro gioco preferito nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Red Dead Redemption 2

Uscito nel 2010, Red Dead Redemption ha riscosso sin da subito enorme successo, per il sequel abbiamo dovuto attendere ben otto anni: Red Dead Redemption 2 vede la luce nel 2018, acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori videogiochi di sempre. Nuovi personaggi (Arthur Morgan resterà nel cuore di molti) e una trama che verte su sentimenti come l'odio, l'amore e la vendetta, storie di rivalsa e redenzione con spazio anche per una buon dose di sentimenti.

Ma non è solo la trama ad aver reso Red Dead Redemption 2 un grande gioco, il blockbuster di Rockstar Games presenta una libertà d'azione unica e totale e non possiamo non citare la cura maniacale degli sviluppatori: ogni aspetto di RDR2 rappresenta lo stato dell'arte, dal gameplay alle ambientazioni, passando per la psicologia dei personaggi, la riproduzione delle armi e in generale lo stile di vita, gli usi e i costumi dell'epoca d'oro del selvaggio West.

Così come il suo predecessore, RDR 2 è un successo e le vendite sfiorano le quaranta milioni di copie. Un blockbuster, senza se e senza ma.

The Last of Us Parte 2

Anche nel caso di The Last of Us Parte 2 l'attesa è stata lunga in quanto il sequel è uscito ben sette anni dopo il primo episodio, pubblicato nel 2013 su PS3, alla fine del ciclo vitale della console, solo pochi mesi prima dell'arrivo di PS4. The Last of Us è diventato un gioco immortale, il seguito è stato altrettanto ben accolto anche se non sono mancate critiche e polemiche riguardanti sopratutto le tematiche LGBTQIA+ presenti nell'opera di Naughty Dog. The Last of Us Parte 2 è un gioco ambizioso, con una narrativa di altissimo profilo e una storia capace di stupire grazie ad una serie di colpi di scena destinati a restare nella storia del videogioco, e ci fermiamo qui per non rovinarvi l'esperienza nel caso non abbiate ancora giocato con TLOU 2.

Naughty Dog avrebbe potuto adagiarsi sugli allori e ricopiare la formula del primo fortunatissimo gioco ma Neil Druckmann ed il suo team hanno preferito stravolgere tutto per dare vita ad una storia profonda e matura. Sul fronte del gameplay troviamo tante novità a partire da una IA dei nemici migliorata, nuove possibilità di azione per Ellie, scenari sempre più vasti e una maggior attenzione alla componente stealth.

E voi quale gioco preferite tra Red Dead Redemption II e The Last of Us Parte 2? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!