The Last of Us 2 vs TLOU 1: demo e gameplay a confronto in un nostro video

In questo nuovo video approfondimento dedicato a The Last of Us Parte 2, mettiamo a confronto le due demo presentate alla stampa di The Last of Us e del suo attesissimo sequel, in arrivo il 21 febbraio 2020 in esclusiva su PS4.

Il raffronto diretto tra il primo filmato di gameplay di TLOU osservato durante la conferenza Sony dell'E3 2012 e le scene di gioco ammirate nell'ultima demo losangelina di TLOU 2 ci offre parecchi spunti di riflessione, sia per quanto concerne la grafica che, soprattutto, per quanto riguarda le animazioni dei personaggi a schermo e il sistema di combattimento.

Il balzo generazionale tra i due capitoli della serie diretta da Neil Druckmann, infatti, non sembra prodursi in un semplice miglioramento della fedeltà visiva ma, al contrario, ambisce a donare alla nuova esclusiva PS4 un impianto ludico decisamente più evoluto e una narrazione più matura, a tratti brutale. Sotto questo profilo, è emblematico il lavoro svolto dalla software house californiana nella trasformazione di Ellie da ragazzina impaurita a spietata guerriera, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di approccio autoriale e di giocabilità spicciola.

Il lancio del prossimo kolossal post-apocalittico di Sony è previsto per il 21 febbraio del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro. Per saperne di più su trama e gameplay di TLOU 2, vi invitiamo a leggere questo ricco approfondimento a firma di Francesco Fossetti sulla nostra prova di The Last of Us 2 con la demo offertaci da Naughty Dog nel corso del recente Media Event di Los Angeles.