The Last of Us Parte 3, bozza della trama completa e novità su TLOU multiplayer: il rumor

Neil Druckmann di Naughty Dog aveva svelato quasi un anno fa di aver iniziato a scrivere la bozza della trama di The Last of Us Parte 3 e di star esplorando nuove possibilità narrative per il franchise, pur precisando che un nuovo capitolo dell'acclamata serie non era entrato in fase di sviluppo.

Stando a quanto riporta l'insider Oops Leaks (che in passato ha per esempio parlato di BioShock 4 e dell'esclusiva PS5 di Deviation Games), Druckmann avrebbe ad oggi definito la bozza di The Last of Us Parte 3, con il gioco potenzialmente pronto ad entrare in una fase più concreta della sua realizzazione. Secondo la fonte, lo sviluppo potrebbe partire prima del previsto considerando come lo studio di Sony si sia espanso negli ultimi mesi ed anni, tuttavia la priorità è attualmente rivolta ad altro.

In particolare, Naughty Dog sarebbe molto concentrata nell'ultimare i lavori sul gioco multiplayer online di The Last of Us, che nei piani originale avrebbe dovuto debuttare affianco a The Last of Us Parte 2. Stando a quanto dichiara l'insider, lo studio ha avuto bisogno di più tempo dal momento che è passato dalla formula iniziale del battle royale ad una soluzione ibrida tra Escape from Tarkov e The Division, arricchita da modalità ispirate a quelle del multiplayer online del primo The Last of Us. Il titolo dovrebbe essere distribuito in formato free-to-play con il lancio previsto prima su PS5 e poi anche su PC.

L'insider aggiunge al suo intervento che Naughty Dog sarebbe inoltre al lavoro su una nuova IP di stampo fantasy, già in fase di produzione attiva e che non vedrebbe il coinvolgimento di Neil Druckmann. Il leaker afferma di avere ulteriori informazioni su diversi studi interni di Sony e che avrà novità da condividere nei prossimi giorni.

I dubbi sorgono quando Jason Schreier suggerisce che lo studio di Sony è impegnato anche sul remake di The Last of Us: la software house può disporre di tutte le risorse necessarie per portare avanti tutti questi progetti contemporaneamente? Come sempre, sarà bene prendere con le dovute cautele quanto riportato nell'attesa dei futuri aggiornamenti ufficiali di Naughty Dog.