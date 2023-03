The Last of Us: dal vero finale ad Uncharted 3, le curiosità che ancora non conosci

Nata nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us si è velocemente imposto come uno dei migliori brand mai offerti da Sony su PlayStation. Due episodi principali di grande successo e l'omonima serie tv targata HBO hanno fatto entrare Joel ed Ellie nel cuore degli appassionati, alla ricerca di sempre più dettagli sul franchise.

Volete appunto allargare le vostre conoscenze sui capolavori di Naughty Dog? Ecco tre curiosità sulla serie di The Last of Us che forse non conoscete.

Il finale di Parte II doveva essere molto più cupo

Inizialmente il director Neil Druckmann e la lead writer Halley Gross avevano pensato ad un finale ben diverso per The Last of Us Parte II rispetto a quanto poi visto nel gioco completo. Nello script originale, infatti, la storia doveva concludersi con Ellie che uccideva Abby, compiendo così la sua vendetta. Gli autori hanno poi deciso di scartare questo epilogo in quanto volevano mettere in risalto il lato umano di Ellie, che capisce infine quanto il percorso da lei intrapreso avrebbe generato solamente altro odio, violenza e morte.

Tess doveva essere l'antagonista

Nel primo episodio Tess è la preziosa spalla di Joel, con i due che hanno collaborato per anni come contrabbandieri, ma inizialmente il personaggio doveva avere un ruolo ben diverso. Naughty Dog l'aveva infatti pensata come antagonista principale, alla ricerca di vendetta per la morte del fratello causa indirettamente dal protagonista. Tess avrebbe dunque seguito Joel ed Ellie lungo tutto il loro viaggio con un proprio esercito di uomini, con lo scopo di ucciderlo. Il concept iniziale venne infine scartato in quanto venne considerato troppo irrealistico e forzato che Tess inseguisse per un anno intero Joel attraverso gli Stati Uniti.

L'easter egg in Uncharted 3

L'originale The Last of Us venne mostrato per la prima volta nel dicembre del 2011, in occasione degli Spike Video Game Awards. Ma un indizio sull'esistenza del gioco era in verità già presente all'interno di Uncharted 3: L'Inganno di Drake, altra opera Naughty Dog pubblicata solo un mese prima su PS3. Nel pub londinese in cui ha inizio l'avventura di Nathan Drake è infatti possibile rinvenire un articolo di giornale in cui si parla di un "fungo mortale" ancora incompreso dagli scienziati. Chiaro il riferimento al Cordyceps, il fungo parassita che scatena l'apocalisse in The Last of Us.

Dalla serie ai suoi protagonisti: eccovi tre curiosità su Joel di The Last of Us. E se ne volete ancora, non perdetevi nemmeno le tre curiosità su Ellie di The Last of Us.