The Last of Us 3: il doppiatore di Tommy spera di ricevere presto il copione

DeXerto ha intervistato Jeffrey Pierce, doppiatore di Tommy Miller nella serie di videogiochi The Last of Us, in questa occasione l'attore ha confermato di non essere al lavoro su The Last of Us Parte 3 ma al tempo stesso ha fatto capire che qualcosa potrebbe effettivamente bollire in pentola.

Miller rivela di "non essere al lavoro su The Last of Us Parte 3 e di non sapere assolutamente nulla sul gioco" tuttavia la sua affermazione viene condita da una dichiarazione più approfondita:

"Non ho dubbi che quando riceverò lo script da Neil Druckmann questo sarà perfetto perché fino ad ora è andato proprio così. E quando mi viene chiesto di The Last of Us Parte 3, rispondo sempre che non ho idea di cosa tu stia dicendo..."

Pierce non sta dunque registrando alcuna linea di dialogo per The Last of Us Parte 3 tuttavia il doppiatore sembra essere certo del fatto che prossimamente riceverà un primo copione con le battute del suo ruolo. Sarà davvero così e quindi Jeffrey Pierce sa qualcosa che non può dire, o si tratta solamente di una sua speranza?

E' presto per dirlo, certo è che di The Last of Us Parte 3 si parla ormai davvero da molto tempo, seppur senza conferme di alcun tipo da parte di Sony e Naughty Dog.