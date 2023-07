The Last of Us 3, Ellie tornerà: presto al via il motion capture, l'insider è certo

Già da tempo, Neil Druckmann ha confermato che il mondo di The Last of Us avrebbe ancora tante storie da raccontare agli appassionati desiderosi di continuare a seguire il viaggio di Ellie.

A oggi, tuttavia, non si hanno ancora conferme in merito all'eventuale realizzazione di un The Last of Us: Parte III. Eppure, il momento per un annuncio sarebbe indubbiamente propizio, in virtù dello straordinario successo di critica e pubblico raccolto dall'adattamento televisivo di The Last of Us targato HBO. La serie TV ha fatto conoscere Ellie e Joel a un nuovo e vastissimo pubblico, contribuendo peraltro a far segnare vendite record per The Last of Us: Parte I.

Mentre si preparano le riprese per la Stagione 2 di The Last of Us, non mancano in effetti rumor su di un eventuale The Last of Us: Parte III, diffusi dal noto insider Daniel "DanielRPK" Richthman. Ora, al quadro si aggiunge anche un ulteriore leaker, attivo su Twitter come "Viewer Anon" e già noto nel settore cinematografico. Stando a quest'ultimo, The Last of Us: Parte III sarebbe già in sviluppo, con Ellie pronta a tornare a rivestire un ruolo centrale nell'economia della storia. La trama del gioco, prosegue l'insider, non sarebbe ancora scolpita nella pietra in ogni suo minimo dettaglio, ma nonostante ciò il motion capture dovrebbe prendere il via già nel corso del 2023.



Al momento, tali dichiarazioni non hanno trovato conferma in dichiarazioni ufficiali da parte di Naughty Dog o Sony: vi invitiamo perciò a interpretare il tutto con le dovute precauzioni.