The Last of Us Parte 3 si farà: a confermarlo è Neil Druckmann di Naughty Dog!

Come un fulmine a ciel sereno, il vicepresidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha confermato che The Last of Us Parte 3 si farà. Sebbene i lavori veri e propri debbano ancora essere avviati, un concept del sequel di una delle più apprezzate serie Sony esiste già.

All'interno del video documentario "Grounded" dedicato a The Last of Us Parte 2 Remastered, Druckmann ha affermato che la serie di The Last of Us ha ancora qualcosa da dire, e che lo farà con una nuova storia da raccontare.

Prima di lasciarvi andare alle esultanze, però, sappiate che bisognerà attendere molto tempo prima di saperne di più: "Non ho una storia, ma ho un concept, che per me, è emozionante quanto [Parte I], emozionante quanto [Parte II]. È una cosa a sé stante, ma ha questa linea di fondo che li unisce tutti e tre. Quindi pare che ci sarà probabilmente un altro capitolo in questa storia", afferma Druckmann nella clip rivolgendo uno sguardo alla camera che ci lascia ben pochi dubbi.

Sembra però che tra i pensieri di Naughty Dog ci sia anche l'idea di creare qualcosa di totalmente nuovo, che arriverebbe plausibilmente prima di The Last of Us Parte 3: "Ci piacerebbe un altro The Last of Us, ma se voi ragazzi siete appassionati di qualcos'altro, sosterremo quest'altra cosa".

Secondo un rumor emerso nei mesi scorsi (che peraltro ha correttamente previsto l'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered), non vedremo The Last of Us Parte 3 prima dell'uscita di PS6.