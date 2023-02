The Last of Us Parte 3 si farà? Troy Baker non lo sa, ma sarebbe entusiasta

Sull'onda dello straordinario successo di critica e pubblico riscosso dalla serie TV dedicata a The Last of Us, Neil Druckmann è tornato a parlare di un eventuale The Last of Us: Parte 3.

Il game director ha ricordato come non vi siano al momento certezze in merito a una futura realizzazione del gioco. Un sequel di The Last of Us: Parte II, ha ribadito, potrà infatti essere sviluppato solamente nel caso in cui il team riuscisse a ideare un concept sufficientemente meritevole. In attesa di scoprire se Neil Druckmann e i suoi collaboratori riusciranno nell'impresa di confezionare una terza storia epica con protagonisti Ellie, Joel e Abby, sono molti i professionisti che non vedrebbero l'ora di tornare a lavorare sull'IP.

Tra questi, troviamo anche Troy Baker, che nella serie videoludica ha prestato la voce a Joel. In una recente intervista, l'attore ha così affrontato l'argomento: "Le persone continuano a chiedermi se si farà un The Last of Us: Parte III, ma non ne ho idea. Davvero. Non sapevo nemmeno se ci sarebbe stato un The Last of Us: Parte II. Ma se Neil avesse una storia da raccontare e mi volesse coinvolgere, sarei disponibile sette giorni su sette, con doppio turno alla domenica! Lo seguirei senza dubbio, l'ho già accompagnato all'inferno e ritorno, e ho portato il gelato".



Al momento, Troy Baker sembra essere impegnato nello sviluppo di Death Stranding 2. Nel trailer di annuncio del gioco di Kojima Productions, abbiamo infatti potuto sentire la voce dell'attore.