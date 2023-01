The Last of Us Parte 3 si farà? 'Ci sono altre storie da raccontare', assicura Druckmann

Il futuro del franchise di The Last of Us è attualmente assicurato dall'arrivo dell'omonima serie tv, dall'uscita di The Last of Us Parte I su PC il prossimo 3 marzo e dal confermato The Last of Us Multiplayer ancora avvolto nel mistero, ma sono tanti i fan che sognano un vero e proprio terzo capitolo.

Non c'è per adesso alcuna certezza sull'esistenza di un nuovo episodio per il franchise, con il creatore Neil Druckmann che ha invitato i fan a non fidarsi degli insider sulle voci riguardo The Last of Us Parte 3. Questo però non significa assolutamente che un terzo titolo principale non arrivi in futuro, prima o poi, ed è lo stesso co-presidente di Naughty Dog a rivelare che la serie ha ancora tanto da raccontare.

In un'intervista con The Hollywood Reporter incentrata sull'adattamento televisivo del primo gioco, Druckmann ha parlato brevemente anche della serie PlayStation e, pur senza confermare a tutti gli effetti l'esistenza di The Last of Us Parte 3, lascia intendere che prima o poi potrebbe diventare realtà. "Credo che ci siano ulteriori storie da raccontare", si limita ad affermare Druckmann, poche parole che sono comunque sufficienti per tenere gli appassionati di Joel ed Ellie sull'attenti.

Nell'aprile del 2021 il director aveva confermato che Naughty Dog ha già scritto una bozza della trama di The Last of Us Parte 3, precisando tuttavia che ciò non significava assolutamente l'avvio dei lavori per il progetto. Sembra quindi chiaro che un terzo The Last of Us potrebbe diventare realtà soltanto tra molti anni, ma nel frattempo ulteriori produzioni collegate al franchise proveranno a far ingannare la lunga attesa.