The Last of Us Parte 3 in forse, ma Tommy tornerebbe subito: parla Jeffrey Pierce

A breve distanza dall'entusiasmo espresso da Troy Baker su un possibile The Last of Us: Parte III, anche Jeffrey Pierce, interprete di Tommy nei videogiochi Naughty Dog, commenta il possibile sequel.

Partendo dal finale di The Last of Us: Parte II (seguono dunque alcune anticipazioni sul gioco), l'attore elabora delle considerazioni su quella che potrebbe essere la futura evoluzione del fratello di Joel. "Tommy potrebbe provare a fare moltissime cose, - esordisce Jeffrey Pierce - ma bisogna ricordare che la fine del secondo gioco, molto realistica, introduce forti limitazioni per il personaggio. Di conseguenza, la sua capacità di azione, soprattutto se parliamo di violenza, è sicuramente compromessa".

In seguito agli eventi di The Last of Us: Parte II, lo ricordiamo, Tommy ha infatti riportato gravi ferite, che ne hanno ridotto la mobilità e danneggiato la vista. "Sarei davvero curioso di scoprire come Neil [Druckmann] gestirebbe questa situazione, come la svilupperebbe - ha proseguito Jeffrey Pierce. Nel citare le ultime dichiarazioni di Naughty Dog su The Last of Us: Parte III, l'attore ha poi concluso: "Penso che se lo realizzeranno, sarà grandioso. E se invece non lo faranno, potremo comunque ricordare The Last of Us: Parte II come il videogioco più potente che sia mai stato fatto".