The Last of Us 3, iniziano i lavori? L'attrice di Dina impegnata su un gioco top secret

Il mese di settembre è stato parecchio incentrato sul mondo di Nauthy Dog e di The Last of Us: Neil Druckmann ha detto "se parlo nel nuovo gioco PS5, mi massacrano", sottolineando come, al momento, per la figura di spicco della software house dei PlayStation Studios sia impossibile lasciare dichiarazioni in via ufficiale sul prossimo titolo.

Ciò nonostante, il mondo intero pensa al futuro delle avventure di Ellie: che sia The Last of Us 3 per PS5 il gioco Naughty Dog super segreto citato da Neil Druckmann? L'ipotesi non è di per sé lontana dalla realtà, complice l'hype generatosi attorno al mondo post-apocalittico targato Sony grazie all'uscita della prima stagione di The Last of Us e l'avvento della seconda, il quale verrà probabilmente cavalcato dalla software house dando presto vita ad un nuovo capitolo della serie. Però, a mettere nuovamente The Last of Us sotto la luce dei riflettori ci ha pensato Shannon Woodward.

Nel corso degli ultimi giorni, l'attrice che presta la propria voce alla compagna di Ellie, Dina, ha pubblicato una fotografia sul proprio profilo Instagram con una descrizione tanto breve quanto esaustiva: "Videogioco Top Secret". Qual è quindi questo fantomatico progetto di cui non si può parlare? Per il momento è impossibile rispondere alla suddetta domanda, ma l'interesse dei fan di The Last of Us è stato senza dubbio riacceso. Arriveranno presto notizie su The Last of Us 3?