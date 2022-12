The Last of Us 3 in produzione, è il nuovo gioco di Neil Druckmann? Parla un insider

L'insider ViewerAnon l'ha sganciata grossa: secondo le sue fonti, Neil Druckmann starebbe attualmente lavorando a The Last of Us Parte 3 e il gioco sarebbe in produzione negli studi di Naughty Dog, con l'idea di dare un sequel all'avventura di Joel ed Ellie.

Chi è ViewerAnon? Insider non troppo conosciuto, in realtà in passato ha rivelato molti dettagli su The Last of Us e The Last of Us Parte 2 (tra cui il ruolo di Ashley Johnson) oltre ad aver svelato per primo per primo l'esistenza di Crash Bandicoot 4 It's About Time.

Questo basta per renderlo affidabile? No, tuttavia l'insider afferma di essere assolutamente sicuro della sua fonte e ribadisce quanto dichiarato: The Last of Us Parte 3 è in produzione negli studi di Naughty Dog e questo sarà il prossimo gioco di Neil Druckmann.

I primi rumor su The Last of Us 3 risalgono al 2021, all'epoca si parlava di una prima bozza della trama in fase di scrittura, con i lavori sulla storia che si sarebbero conclusi all'inizio del 2022, nessuna conferma però è mai giunta in merito e dunque al momento è troppo presto per sbilanciarsi.

Certo è che difficilmente PlayStation vorrà rinunciare ad una delle sue IP di punta e The Last of Us Parte 3 potrebbe effettivamente vedere la luce in futuro, al momento però quanto riportato deve essere considerato come un rumor.