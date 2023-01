The Last of Us Parte 3 in produzione? 'Non fidatevi degli insider' dice Neil Druckmann

Il 2023 per il franchise di The Last of Us promette di rivelarsi un anno importante. Tra l'omonima serie tv ai nastri di partenza, fino al possibile reveal del gioco interamente pensato per il multiplayer, i fan non vedono l'ora di scoprire come si evolverà ulteriormente il brand nel corso del prossimo futuro.

E negli scorsi giorni hanno attirato l'attenzione le informazioni diffuse da un insider, che si è detto sicuro del fatto che The Last of Us Parte 3 sia già in produzione e che si tratta del nuovo gioco a cui Neil Druckmann sta attivamente lavorando negli. E' davvero così? Non sembrerebbe affatto, almeno stando alle parole dello stesso game designer, creatore della serie e co-presidente di Naughty Dog, che nel suo messaggio di auguri per un buon 2023 ha messo in guardia i fan sulle parole diffuse dagli insider.

"Felice anno nuovo, amici! Come sempre grazie mille per il vostro supporto. Abbiamo un sacco di roba interessante in arrivo che non vediamo l'ora di condividere con tutti voi (P.S: Diffidate delle informazioni degli 'insider', la maggior parte di esse sono false)", afferma Druckmann che, pur senza citare direttamente le voci di corridoio relative ad un terzo capitolo di The Last of Us, sembra voler smentire quanto si è diffuso in precedenza in merito al futuro della serie.

In ogni caso c'è molta curiosità di scoprire quali sorprese ha in serbo Naughty Dog per i giocatori: negli scorsi mesi Druckmann ha promesso grosse novità per The Last of Us Multiplayer nel corso del 2023, pertanto non è da escludere che il reveal del progetto possa avvenire nel corso dei prossimi mesi.