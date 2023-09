E' The Last of Us 3 per PS5 il gioco Naughty Dog super segreto citato da Neil Druckmann?

Neil Druckmann è stato intervistato da Entertainment Weekly e in questa occasione ha affermato di non poter dire nulla sul prossimo gioco di Naughty Dog... parole che ovviamente hanno scatenato la community facendo pensare subito a The Last of Us Parte III.

Neil Druckmann è stato molto chiaro sul prossimo gioco Naughty Dog "per quanto riguarda il prossimo gioco di Naughty Dog, non posso dire nulla. Il mio direttore delle comunicazioni in Naughty Dog mi massacra se lo faccio."

Druckmann è impegnato su vari progetti, ad esempio sta supervisionando la produzione dell'attrazione di The Last of Us agli Universal Studios, sta lavorando alla seconda stagione della serie TV di The Last of Us ed è impegnato anche su un nuovo gioco, oltre che sul progetto multiplayer di Naughty Dog.

Non ci sono indizi ma è chiaro che la community ha subito pensato a The Last of Us Parte III, è anche vero che il prossimo gioco dello studio potrebbe essere qualcosa di completamente diverso e slegato da The Last of Us, per il quale lo ricordiamo è previsto un gioco multiplayer che sembra essere cresciuto e cambiato rispetto ai piani originali dello studio.

Non ci resta che attendere per saperne di più, nel frattempo ecco cosa vorremmo vedere in The Last of Us Parte 3.