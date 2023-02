The Last of Us Parte 3 è in sviluppo, Naughty Dog pensa già alla versione PS6: il rumor

Neil Druckmann di Naughty Dog ha lasciato intendere che, sebbene lo studio non abbia preso decisioni finali sulla questione, la serie di The Last of Us potrebbe anche considerarsi conclusa con l'epilogo del secondo capitolo. Tuttavia, un nuovo rumor sembra suggerire che lo studio first party di Sony si trova già al lavoro su un sequel.

Stando a quanto emerge sulle pagine di The Leak, portale che afferma di aver ricevuto informazioni dall'insider che ha svelato il periodo di uscita di PS5 Slim (con dettagli successivamente confermati da Tom Henderson), The Last of Us Parte III è già una realtà negli studi di Naughty Dog, e Sony considera il progetto come "In Progress".

I dettagli condivisi sono piuttosto esigui, tuttavia viene precisato che il team sta sviluppando il gioco con in mente già una versione PlayStation 6. Tenendo conto del ciclo di sviluppo medio per un titolo tripla A, The Last of Us Parte III uscirebbe quindi alla fine dell'attuale generazione videoludica, e verrebbe pubblicato come titolo cross-gen tra le due console. Le voci che si sono susseguite nei mesi scorsi affermavano che il budget del progetto sarebbe dipeso dal successo dello show televisivo di HBO, ma di questo dettaglio non sono arrivate conferme né smentite.

Al momento non viene condiviso altro in merito, e l'invito è quello di prendere quanto riportato con estrema cautela in attesa dei futuri annunci di Naughty Dog. Neil Druckmann ha in passato confermato di aver pensato ad uno script per un seguito del franchise, ma non è mai stato confermato nulla di ufficiale.

Intanto, Troy Baker ha già dato la sua disponibilità per The Last of Us Parte III.