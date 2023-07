The Last of Us 3 o TLOU Multiplayer: noto leaker svela alcuni personaggi

Con il nuovo videogioco di Naughty Dog in sviluppo su PS5, in tanti si chiedono se si tratterà o meno di The Last of Us 3. Stando al leaker DanielRPK, la sussidiaria dei PlayStation Studios starebbe passando al vaglio i profili più adatti per doppiare i personaggi del prossimo capitolo di TLOU.

A far rimbalzare sui social questa importante indiscrezione è Daniel "DanielRPK" Richthman, insider cinematografico noto al grande pubblico per gli scoop sul cast de I Fantastici 4 e altri kolossal del grande schermo.

A detta di Daniel RPK, Naughy Dog starebbe cercando gli interpreti più adatti per doppiare e prestare il proprio volto ad alcuni dei personaggi più importanti del prossimo videogioco di The Last of Us. Pur senza riferire se si tratta o meno del sempre più rumoreggiato The Last of Us 3 o dell'esperienza spin-off di The Last of Us Multiplayer, l'insider si è spinto a svelare il nome e a fornire una breve descrizione di diversi personaggi:

Val - il leader dei sopravvissuti

- il leader dei sopravvissuti Ezra - l'antagonista di Val che cercherà di sottrargli la guida dei sopravvissuti

- l'antagonista di Val che cercherà di sottrargli la guida dei sopravvissuti Gracis - una ragazza di età compresa tra i 18 e i 25 anni

- una ragazza di età compresa tra i 18 e i 25 anni Lucas - una persona dal carattere affabile che, dopo aver stretto una relazione con un altro sopravvissuto, si trova costretto a mostrare il suo lato più oscuro

- una persona dal carattere affabile che, dopo aver stretto una relazione con un altro sopravvissuto, si trova costretto a mostrare il suo lato più oscuro Mason - un ex soldato la cui lealtà verso gli altri membri del gruppo verrà messa a dura prova quando Val assumerà il comando

Anche se in passato Daniel "DanielRPK" Richthman ha dato più volte prova di attendibilità con i suoi leak (soprattutto in ambito cinematografico), come per ogni altra indiscrezione vi invitiamo a prendere con le molle queste nuove anticipazioni sul nuovo videogioco di The Last of Us e a considerarle per ciò che sono. In attesa di un chiarimento da parte di Naughty Dog (o di ulteriori leak), vi invitiamo a leggere questo approfondimento dove proviamo a immaginare The Last of Us 3 su PS5.