The Last of Us: 5 curiosità sulla serie che forse non conoscete in attesa del remake

Nel mentre si intensificano le voci sul remake del primo capitolo di The Last of Us, scopriamo insieme 5 curiosità che forse non conoscevate sulla serie di culto di Sony e Naughty Dog.

La prima curiosità che vi proponiamo è legata al cognome di Ellie, figura chiave della saga e personaggio interamente giocabile nel corso di The Last of Us Parte II. Il nome completo della ragazza (Ellie Williams) era originariamente apparso nei manuali giapponesi del primo episodio per PlayStation 3, ma Neil Druckmann ha recentemente dissipato i dubbi riguardo alla questione.

La seconda curiosità riguarda The Last of Us Parte II ed il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire Abby Anderson all'inizio dell'avventura. Oltre a rivelare i piani scartati da Naughty Dog in fase di sviluppo, l'argomento rischia di costituire uno spoiler per chi non ha ancora giocato al titolo, caso nel quale cui vi consigliamo di procedere al prossimo punto.

La terza curiosità svela il modo in cui Naughty Dog si è ispirata alle app per cellulari che permettono di creare musica per riuscire a realizzare il mini-gioco della chitarra in The Last of Us Parte II. Il lavoro svolto dalla software house si è rivelata incredibile, con un'attenzione ai dettagli e alle animazioni realistiche senza precedenti.

Si passa quindi a parlare di Ester, la compagna di Joel che sarebbe dovuta apparire all'interno di una sequenza giocabile. Nonostante il suo ruolo fosse stato deciso in fase di sviluppo, la donna venne infine scartata per timore di non averla approfondita abbastanza e per il rapporto non adeguatamente elaborato con Ellie.

L'ultima curiosità che vi proponiamo riguarda la celebre scena del ballo in The Last of Us Parte II, uno dei momenti più intimi e delicati per Ellie. Originariamente si trattava di una sequenza giocabile e più sfaccettata, ma alla fine Naughty Dog optò per una soluzione più cinematica.

Nel frattempo, si fanno strada le voci legate a The Last of Us Parte II Director's Cut, apparentemente in arrivo nel corso di quest'anno su PS5.