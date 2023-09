The Last of Us: 5 segreti pazzeschi del gioco Naughty Dog che vi siete persi

The Last of Us nasconde tantissimi segreti, alcuni piuttosto celebri, altri decisamente meno. Noi ne abbiamo raccolti cinque in un nuovo video: li conoscevate tutti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ovviamente segnalateci altri easter egg o dettagli incredibili del gioco Naughty Dog.

La scritta sui bottoni di Joel

I bottoni della camicia di Joel presentano incisa un scritta che in realtà è un gioco di parole con il nome del team di sviluppo. Provate a zoomare nel video qui sopra e fateci sapere se avete trovato l'easter egg!

Numeri bollenti

Alcuni numeri di telefono sparsi sui volantini esistono davvero, componendo il numero risponde… una chat line per adulti!

Peluche famosi

Nel capitolo Fuga dalla Città è possibile trovare in una casa abbandonata due peluche stile Sackboy che raffigurano Nathan Drake e Jak e Daxter.

Un messaggio di speranza

Una delle tavole optometriche che troveremo verso la fine del gioco contiene un messaggio nascosto che recita Run, You r nearly there, don’t quit it, traducibile come corri, ci si quasi, non arrenderti.

Il pub e il film di Uncharted

Doppio riferimento ad Uncharted: il pub stile irlandese O' Sullivan's è chiaramente un omaggio a Sully, inoltre in The Last of Us è presente un quotidiano nel quale si parla di un film di Uncharted interpretato da Justin Bieber!