The Last of Us: Abby ci sarà nella seconda stagione della serie TV?

Lo strabordante successo di critica e di pubblico riscontrato dalla prima stagione dell'adattamento televisivo di The Last of Us ha immediatamente convinto HBO a dare il via alla realizzazione di una ulteriore trance di episodi, che chiaramente trarranno ispirazione dal videogioco The Last of Us Part 2.

Il secondo capitolo della serie videoludica di Naughty Dog è ancor più denso di avvenimenti del primo, per questo motivo gli showrunner della serie Craig Mazin e Neil Druckmann hanno già confermato che verrà adattato in più di una stagione televisiva. Non è ancora chiaro in che maniera verrà spezzettata la storia, ma è possibile che, vista anche l'età di Bella Ramsey (che sta già imparando a suonare la chitarra), nella seconda verrà dato grande risalto anche ai flashback narrati nel videogioco. I fatti principali di The Last of Us Part 2, ricordiamo, si verificano sette anni dopo il primo capitolo, ma nel gioco vengono raccontati anche diversi eventi accaduti precedentemente.

Queste incognite hanno fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla presenza nella Stagione 2 di Abby, un personaggio fondamentale nell'economia del videogioco, che per fortuna sono stati immediatamente fugati da Neil Druckmann in persona. L'autore del videogioco e showrunner della serie televisiva ha pubblicato su Twitter un poster che non lascia adito ad alcun dubbio: impossibile non riconoscere in primo piano il possente braccio segnato dalle cicatrici della vendicativa Abby Anderson, che per l'occasione stringe un martello nella mano con fare sicuramente minaccioso. Ad accompagnare l'immagine, che potete ammirare in calce, c'è il messaggio: "La Stagione 2 sta già arrivando. Resisti e sopravvivi!".

Possiamo dirlo con certezza: Abby sarà presente nella Stagione 2 di The Last of Us. Non sappiamo quanto spazio le verrà dato, ma abbiamo la certezza assoluta che verrà quantomeno introdotta. I fan si sono dunque già lanciati nel toto nomi, dal quale è emerso anche quello di Emma D'Arcy, attrice che nella serie televisiva House of the Dragon ha interpretato Rhaenyra Targaryen. Noi, invece, puntiamo su un'attrice come Shannon Berry.