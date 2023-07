The Last of Us Parte I si aggiorna su PC: le correzioni della nuova patch

Rispetto a quanto abbiamo avuto il dispiacere di constatare al lancio, la versione PC di The Last of Us Parte I si presenta in una forma sicuramente migliore dal punto di vista tecnico. Naughty Dog continua però a lavorare per apportare ulteriori fix e perfezionare quanto più possibile l'esperienza di gioco.

La software house di Sony ha confermato che la versione 1.1.1 di The Last of Us Parte I è ora disponibile per il download per gli utenti PC. L'aggiornamento non introduce contenuti aggiuntivi ed è utile unicamente per migliorare e stabilizzare il comparto tecnico del gioco. In particolare, si parla di fix per crash improvvisi, problemi visivi, di user experience e altro ancora. Gli accorgimenti riguardano anche la modalità Foto e il tool con cui osservare i modelli in-game. L'elenco dei fix riguarda non solo il gioco base ma anche il DLC Left Behind. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al changelog ufficiale.

Come detto, ad oggi The Last of Us Parte I è ampiamente più giocabile e godibile su PC rispetto a quanto non fosse al lancio. Le patch pubblicate a cadenza serrata hanno fatto risollevare le sorti del gioco su Steam ed Epic Games Store, ma questo non vuol dire che il lavoro sia terminato qui: "Noi di Naughty Dog e i nostri partner di Iron Galaxy stiamo osservando attentamente i report dei giocatori per supportare futuri miglioramenti", ha infatti dichiarato lo studio di sviluppo di Sony.

Ricordiamo che con la precedente patch, The Last of Us Parte I è diventato verificato per Steam Deck.