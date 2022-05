The Last Of Us: dove è ambientata la serie Naughty Dog per PS4 e PS5?

Negli ultimi mesi si va un gran vociferare della probabile pubblicazione di un remake del primo The Last Of Us per PlayStation 5, ad ormai quasi 10 anni dal lancio. Per l'occasione ripercorriamo quindi le ambientazioni del primo capitolo della serie e del suo successore.

Prima di proseguire, vi avvisiamo che i prossimi paragrafi contengono alcuni spoiler sulla trama di The Last Of Us e The Last Of Us 2: se non volete rischiare di rovinarvi l'esperienza, dunque, vi consigliamo di non procedere oltre con la lettura.

Dove è ambientato The Last Of Us?

La storia del primo capitolo racconta del viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti d'America, alla ricerca del quartier generale dell'organizzazione conosciuta come Luci. Per rendere al meglio la sensazione del viaggio, The Last Of Us è ambientato in molti luoghi differenti: si parte dalla città di Boston, zona di quarantena controllata dalle forze paramilitari della FEDRA, e si prosegue poi attraverso le cittadine di Lincoln e Pittsburgh, fino ad arrivare alla città di Jackson, in Wyoming, dove vive Tommy, il fratello di Joel.

Ripartiti da Jackson, i due protagonisti fanno tappa alla Eastern Colorado University e a Salt Lake City in Utah: qui troveranno finalmente le Luci, e nell'ospedale della città Joel prenderà la terribile decisione che creerà poi i presupposti narrativi per il secondo capitolo.

Dove è ambientato The Last Of Us 2?

Il secondo capitolo della serie riduce il numero delle ambientazioni proposte, riducendolo a quattro (escludendo Salt Lake City che è presente per una breve sezione in un flashback narrativo). La storia inizia a Jackson, dove Ellie e Joel vivono finalmente tranquilli. Successivamente l'azione si sposta a Seattle, nello Stato americano di Washington, città che fa da sfondo alla stragrande maggioranza degli avvenimenti del gioco. Vicina a Seattle si trova poi l'isola di Haven, sede della fazione dei Serafiti e degli scontri di quest'ultimi con il WLF.

La quarta e ultima ambientazione del gioco è la città costiera di Santa Barbara, in California: Ellie vi si reca nell'ultimo capitolo del gioco per affrontare per l'ultima volta Abby in una resa dei conti definitiva. A proposito del secondo episodio della saga, sapete quanto ha venduto The Last Of Us 2?