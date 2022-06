The Last of Us, aspettando il Remake: 9 anni fa l'esordio su PlayStation 3

Il Summer Game Fest si è chiuso con l'annuncio ufficiale di The Last of Us Parte 1, remake del primo gioco dell'amata serie Naughty Dog, che si appresta a fare il suo esordio su PlayStation 5 il 2 settembre 2022, per poi arrivare in un momento successivo anche su PC.

Il reveal di The Last of Us Parte 1 è tra l'altro caduto vicino ad un importante anniversario per il franchise: esattamente nove anni fa, il 14 giugno del 2013, il primo The Last of Us faceva il suo esordio in esclusiva PlayStation 3, rivelandosi una delle migliori produzioni mai offerte dalla terza console casalinga di Sony nel corso del suo ciclo vitale.

Il viaggio di Joel ed Ellie attraverso una versione post-apocalittica degli Stati Uniti, devastati dall'epidemia del fungo parassita Cordyceps che ha portato il genere umano sull'urlo dell'estinzione, ha fatto breccia nel cuore degli appassionati per la sua coinvolgente narrativa, per un gameplay che alternava sapientemente combattimenti e sopravvivenza, e per l'impressionante comparto tecnico capace di spingere al massimo le capacità di PS3.

Dopo il grande successo di critica e pubblico, nel luglio del 2014 viene pubblicato The Last of Us Remastered su PlayStation 4, edizione rimasterizzata che si presenta graficamente ancora più rifinita rispetto alla versione di un anno prima. L'atteso seguito, The Last of Us Parte 2, farà invece il suo esordio sei anni più tardi, nel giugno del 2020, rivelandosi un ulteriore grande successo tra appassionati e addetti ai lavori, ottenendo importanti riscontri commerciali.

Resta ora da vedere come si rivelerà il Remake una volta disponibile il prossimo settembre: il confronto tra The Last of Us PS5 e la remaster su PS4 Pro mette in evidenza le differenze tecniche tra le due generazioni ed i passi avanti compiuti dallo studio californiano. Aspettando dunque l'esordio di Parte 1, auguriamo nel frattempo tanti auguri all'iconico The Last of Us originale.