The Last of Us, Assassin's Creed e altri giochi considerati 'propaganda LGBT' dalla Russia

La Russia ha modificato le sue legga contro la propaganda LGBT, approvata originariamente nel 2013 con lo scopo di proibire "la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali" all'interno dei media rivolti ai bambini. Il recente emendamento alla legge allarga adesso lo stesso concetto anche agli adulti.

Di fatto, secondo gli attivisti, ciò porterebbe in Russia al divieto di qualunque forma di contenuto LGBTQ+ all'interno di ogni media, e ciò riguarderebbe ovviamente anche i videogiochi. Lo scorso novembre, la politica Yana Lantatrova ha diffuso una lista di giochi con elementi LGBTQ+ al loro interno, e che adesso con la legge rinnovata potrebbero essere proibiti sul suolo russo: nell'elenco vengono citati The Last of Us, diversi episodi di Assassin's Creed, Borderlands, Dragon Age, Divinity Original Sin II, Fallout, Life is Strange, Overwatch, The Sims, Apex Legends e RimWorld.

Con le nuove norme, gli individui che verranno scoperti ad utilizzare tali giochi andrebbero incontro a multe fino a 400.000 rubli (circa 6350 dollari), mentre per le compagnie produttrici si arriverebbe fino a 5 milioni di rubli (80.000 dollari). Non è chiaro attualmente come la legge verrebbe applicata a seconda dei casi, tuttavia stando alle dichiarazioni di attivisti ed esperti legati riportate da Reuters, il rischio è che le norme possano essere applicate senza alcun criterio concreto, portando così al divieto totale di qualunque tipo di contenuto ed atteggiamento LGBTQ+, e persino manifestazioni di affetto tra persone dello stesso sesso potrebbero essere interpretate come una violazione.

Resta dunque da capire con ancora più chiarezza quali conseguenze potrebbero esserci non solo in ambito videoludico, ma anche su altri media e sulla vita quotidiana di ciascun individuo. Diversi anni fa il fumetto di Tracey di Overwatch fu accusato di propaganda LGTB in Russia, venendo di conseguenza vietato. In tempi più recenti la Russia si è scagliata contro il corto Out, sostenendo come la produzione Disney andasse "contro i valori della famiglia tradizionale".