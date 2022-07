The Last of Us, Bella Ramsey è sicura: i fan ameranno la serie TV HBO

Adattare The Last of Us per uno show televisivo non deve essere stato facile: l'opera di Naughty Dog ha segnato un'intera generazione di videogiocatori, i quali adesso si aspettano la medesima cura qualitativa che ha contraddistinto l'operato dei cagnacci.

La serie TV di HBO è senz'altro nata sotto i migliori auspici, dal momento che vede nel suo staff uno showrunner abile come Craig Mazin (già creatore di Chernobyl) e lo stesso Neil Druckmann (già autore dell'originale) in qualità di scrittore. Nonostante teoricamente siano in una botte di ferro, Bella Ramsey - la giovane attrice che vedremo nei panni di Ellie sul piccolo schermo - comprende benissimo le preoccupazioni dei videogiocatori, timorosi di vedere snaturata una storia che tanto amano. "Io credo che le persone ameranno questo adattamento. So bene che ci sono delle persone preoccupate, ovviamente. Quando qualcosa è così preziosa per te - in quanto giocatore - è naturale che sei in pensiero per l'adattamento".

Allo stesso tempo, in ogni caso, è convinta che la serie TV riuscirà a fare breccia nel loro cuore: "Ma onestamente, io credo che le persone la ameranno. Segue i medesimi ritmi emotivi del gioco, inoltre è molto rispettoso e gli rende onore. [L'adattamento in live-action] gli dà nuova vita, esplora degli aspetti che nel gioco non erano trattati".



Purtroppo, dobbiamo pazientare ancora un bel po' prima di vedere Ellie e Joel in televisione. La serie TV di The Last of US non andrà in onda prima del 2023, in una data purtroppo non ancora nota.