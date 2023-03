The Last of Us Parte I bersagliato di recensioni negative su Steam: crash e altri problemi

The Last of Us Parte I è arrivato su PC con non pochi problemi tecnici. Il capolavoro Naughty Dog era largamente atteso da chi non ha mai avuto occasione di vivere il viaggio di Joel ed Ellie, o da chi desidera affrontarlo nuovamente, ma la scarsa ottimizzazione della versione PC sta rovinando l'esperienza a non pochi utenti.

Come ci confermano le prime testimonianze emerse in queste ore, l'edizione Steam di The Last of Us Parte I lascia molto a desiderare dal punto di vista dell'ottimizzazione tecnica. Numerose le lamentele che gli utenti esternano all'interno delle loro recensioni: alcuni parlano di un titolo "ingiocabile", altri dichiarano di incappare in crash improvvisi ogni 20 minuti di gioco e in bug grafici, altri ancora sono allibiti dalle basse prestazioni ottenute pur disponendo di configurazioni PC high-end. A questo bisogna aggiungerci che The Last of Us Parte I per PC ha lo stesso problema di Uncharted, per cui il movimento della telecamera crea un fastidioso effetto di stutter durante le fasi di gameplay.

Nel momento in cui scriviamo, The Last of Us Parte I presenta una media recensioni "Perlopiù Negativa" su Steam, a testimonianza di come sia piuttosto estesa la fetta di utenza rimasta alquanto delusa dalle prestazioni e dall'ottimizzazione generale del gioco. Ricordiamo che non è stata Naughty Dog a prendersi personalmente cura del porting, affidato invece alle mani di Iron Galaxy, studio specializzato in porting che però non sempre ha convinti nella qualità delle conversioni, come nel caso eclatante di Batman Arkham Knight.